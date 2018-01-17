"Создание Литовского государства 100 лет назад невозможно представить без еврейского вклада. Мы уважаем еврейские традиции и охраняем еврейское наследие", - сказал Л. Линкявичюс, его слова передало Министерство иностранных дел.
В ходе встречи, в которой участвовала глава Литовской общины евреев Фаина Куклянски, обсуждались трансатлантические отношения, политика Евросоюза на Ближнем Востоке, отношения Литвы и Израиля, планы совместного с другими национальными общинами празднования столетия восстановления Литовского государства.
Глава МИД также подчеркнул, что Литва очень ценит прежнюю деятельность Американского еврейского комитета и поддержку демократического развития Литвы.
По сообщению МИД, Американский еврейский комитет активно поддерживает демократические перемены в Восточной и Центральной Европе. Это - первая еврейская организация, выступившая за признание независимости Литвы и расширение НАТО. Стремясь поддержать интенсивные отношения с Балтийскими странами и государствами Вышеградской группы Американский еврейский комитет в 2017 году в Варшаве открыл штаб-квартиру в Восточной Европе.
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