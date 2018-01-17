Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, встретившийся во вторник в Вильнюсе с главой Американского комитета евреев Дейвидом Харрисом, акцентировал значение еврейского наследия для Литовского государства.
Linas Linkevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Создание Литовского государства 100 лет назад невозможно представить без еврейского вклада. Мы уважаем еврейские традиции и охраняем еврейское наследие", - сказал Л. Линкявичюс, его слова передало Министерство иностранных дел.

В ходе встречи, в которой участвовала глава Литовской общины евреев Фаина Куклянски, обсуждались трансатлантические отношения, политика Евросоюза на Ближнем Востоке, отношения Литвы и Израиля, планы совместного с другими национальными общинами празднования столетия восстановления Литовского государства.

Глава МИД также подчеркнул, что Литва очень ценит прежнюю деятельность Американского еврейского комитета и поддержку демократического развития Литвы.

По сообщению МИД, Американский еврейский комитет активно поддерживает демократические перемены в Восточной и Центральной Европе. Это - первая еврейская организация, выступившая за признание независимости Литвы и расширение НАТО. Стремясь поддержать интенсивные отношения с Балтийскими странами и государствами Вышеградской группы Американский еврейский комитет в 2017 году в Варшаве открыл штаб-квартиру в Восточной Европе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Оппозиция инициирует парламентское расследование по поводу земель Карбаускиса (1)

Оппозиция инициирует парламентское расследование в...

Глава МИД: невозможно представить Литву без еврейского наследия (27)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...

Начато расследование по поводу земли, находящейся в управлении концерна Карбаускиса (17)

Генпрокуратура Литвы во вторник приняла решение...

Премьер Дании: мы защищаем не только страны Балтии, но и себя (74)

Осуществляя миссию воздушной полиции НАТО в странах...

ИАПЛ предлагает увековечить память погибшего президента Польши (38)

Представители Избирательной акции поляков Литвы -...

TOP новостей

Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (18)

С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...

Прогнозируют молочный кризис: как изменятся цены (130)

После того как сильно упали цены на молочное сырье,...

Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ

У чековой лотереи, которую организует Государственная...

За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (8)

С момента восстановления независимости Литвы до 2016...

Годовая инфляция в Литве максимальная в ЕС (2)

Согласованная годовая инфляция в Литве в декабре все...