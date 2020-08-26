"Не России учить о применении насилия и вмешательстве в дела других стран. Знаем из опыта, что уж точно не им учить", - сказал Линас Линкявичюс журналистам в среду в Вильнюсе.
Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России обвинения в том, что Литва дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.
"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того, чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное", с его точки зрения, решение", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не России учить правилам этикета, которые она сама давно не соблюдает", - ответил ей Л. Линкявичюс.
Он отметил, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мнений.
"Только один момент, когда мы вмешались - помогли людям, перед которыми встала угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать - здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал Л. Линкявичюс.
Литва приняла несколько представителей белорусской оппозиции и участников акций протеста, которые опасаются за свою безопасность в Беларуси. В Литве сейчас живет и бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Руководство Литвы призывает международное сообщество добиваться проведения в Беларуси честных президентских выборов и решительно осудить репрессии белорусских властей. Литва также инициировала создание фонда Евросоюза для пострадавших от репрессий белорусов.
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