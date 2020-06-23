"Президент говорил с президентом Польши А. Дудой до отбытия, мы получили заверение в том, что президент А. Дуда будет представлять и наши интересы в том числе", – сказал министр во вторник журналистам в Президентском дворце.

"Мы не раз подчеркивали, что Балтийские страны и Польша являются одной территорией, если говорить об оборонной логистике, об оборонном планировании НАТО, поэтому то, что происходит в Польше, для нас непосредственно важно в национальном смысле. Поэтому все то, о чем будет говорить президент А. Дуда, о гарантиях безопасности и усилиях Соединенных Штатов в регионе, особенно в Польше, для нас очень важно", – сказал Л. Линкявичюс.

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На встрече в Вашингтоне президенты Польши и США, кроме прочих вопросов, намерены обсудить дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.

Польша стремится к тому, чтобы в стране было дислоцировано больше американских военных, однако решение Д. Трампа сократить контингент в Германии вызвало беспокойство в Польше.

"Мы точно ничего не добиваемся за счет Германии, мы действительно не хотим этого. Но любой вывод сил США из Европы не является шагом, который следует приветствовать, но у нас нет оснований сомневаться в вовлеченности США в решение вопросов безопасности нашего региона", – сказал во вторник Л. Линкявичюс.

"Напомню, что около пятисот военных США с танками, бронированными машинами, вооружениями недавно тренировались в течение полугода здесь, в Литве. Это случилось впервые в истории", – сказал глава МИД.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник по телефону обсудил с А. Дудой вопросы региональной безопасности накануне его поездки в США.

Администрация президента утверждает, что главы соседних стран договорились, что польский президент на предстоящей на этой неделе встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудит от имени двух стран военные сил США в Европе и выразит ожидание их укрепления.