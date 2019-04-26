Избранный президентом Украины Владимир Зеленский искреннее настроен бороться с укоренившейся в стране коррупцией, заявил встретившийся с ним в четверг в Киеве министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Volodymyras Zelenskis ir Linas Linkevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Очень хороший, открытий, искренний, конкретный разговор. Я еще раз повторю, что мы действительно продолжим сотрудничество в тех сферах, в которых избранный президент сочтет необходимым, выгодным, я предложил и экспертную помощь, как в формировании команды, так и в сферах верховенства права, экономики", – сказал BNS в телефонном интервью из Киева Л. Линкявичюс.

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"Мы говорили и о том, что бросают много обвинений, преждевременных, необоснованных. Он еще не приступил к работе, а его уже многие критикуют. Он действительно настроен изменить ситуацию в стране, прежде всего в борьбе с коррупцией, которая укоренилась, и вероятно, это была одна из причин, по которым нынешний президент проиграл выборы", – рассказал глава МИД Литвы.

В четверг начался визит главы внешнеполитического ведомства Литвы в Киеве, где он встретился с избранным президентом Украины В. Зеленским.

Это первый визит главы МИД Литвы в Украину после президентских выборов в этой стране.

В минувшее воскресенье, во втором туре выборов, президентом Украины были избран представитель шоу-бизнеса В. Зеленский, набравший 73,22% голосов. Его соперник, нынешний президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

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