"Разговоры о европейской армии не имеют оснований не только потому, что никто не знает, что это, но и совершенно без всяких причины вызывают недовольство и недоверие по другую сторону Атлантики (...) и вносят больше сумятицы, которой, по нашему убеждению, быть не должно", – заявил журналистам министр, участвующий в проходящем в Тракайском районе ежегодном международном форуме экспертов в сфере политики безопасности "Снежная встреча".

Такой была его оценка призывов лидеров Германии и Франции о создании европейской армии, которая дополняла бы НАТО.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон считают, что возглавляемые Дональдам Трампом США отдаляются от европейских дел, поэтому Европе следует самой побеспокоиться о безопасности и защите от России.

Литовский министр подчеркнул, что Европа не должна укреплять оборону "изолированно от всех остальных".

"Если мы будем делать это автономно, дублируя НАТО или соперничая с ним, это будет очень контрпродуктивно и это, по правде сказать, будет очень большим неуважением к налогоплательщикам, потому что нам известно, что эти деньги оторваны от других проектов, от других программ", - отметил Л. Линкявичюс.

Линас Линкявичюс © Сяржук Гавриленко

Европейские вооруженные силы - острый вопрос для стран Европы, считающих оборону делом национального суверенитета.

Это предложение было озвучено, когда президент США призвал Европу выделять больше денег НАТО.

Л. Линкявичюс подчеркнул, что после призывов Д. Трампа входящие в НАТО европейские страны стали лучше финансировать оборону и это "положительный момент".

Война США и Китая – "самая большая катастрофа XXI века"

Беспокойство у международной общественности вызвали и последние заявления Д. Трампа о том, что уходящие из Сирии и Афганистана США отказываются от роли "мирового полицейского".

Л. Линкявичюс выразил надежду на то, что США останутся активным игроком в глобальной политике.

"Крупнейшая экономика мира, государство, с вероятно крупнейшим потенциалом безопасности, несомненно, не может оставаться безразличным к событиям во всем мире", – сказал глава МИД.

По его словам, эмоциональные заявления или "сообщения в твиттере (...) не должны затмевать общей стратегической картины" того, что НАТО - наиболее успешный и хорошо сбалансированный военный альянс.

Участвовавший в "Снежной встрече" бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес предупредил, что США в дальнейшем будут воевать с Китаем, поэтому Европе следует самой позаботиться о своей безопасности от России.

По словам Л. Линкявичюса, война США и Китая стала бы "самой большой катастрофой XXI векa".

"Очень трудно представить себе последствия и в ядерном, и в других смыслах", - сказал министр.

"Для этого есть дипломатия, для этого есть согласование интересов, совместные проекты, чтобы мы всего этого избежали", - добавил он.

В "Снежной встрече" приняло участие около ста политиков и экспертов из 15 стран.