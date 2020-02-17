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В понедельник на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил твердую поддержку членства Албании и Северной Македонии в сообществе.
Linas Antanas Linkevičius
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Надеемся, что в марте будет принято решение начать переговоры ЕС с Албанией и Северной Македонией", – цитируются в сообщении МИД слова главы внешнеполитического ведомства.

В понедельник министры иностранных дел встретились с премьером Албании.

"Мы должны учитывать ожидания кандидатов и проделанные дела. Обе страны демонстрируют, что являются надежными партнерами ЕС, последовательно согласовывают свою политику с общей внешней политикой ЕС и политикой безопасности блока, а Албания еще с 2009 года является членом НАТО", – отметил литовский министр.

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По его словам, переговоры ЕС о вступлении с этими странами Западных Балкан должны проходить одновременно с пересмотром политики расширения ЕС.

На заседании министров стран ЕС также обсуждался ливийский вопрос, гуманитарная ситуация в этой стране, возможная роль ЕС в обеспечении эмбарго оружия, прекращении огня и использовании мер общей политики безопасности и обороны ЕС для поддержки усилий ООН в Ливии.

"Литва поддерживает более активную роль ЕС в стабилизации ситуации с безопасностью в Ливии", – говорится в сообщении.

В Брюсселе Л. Линкявичюс также участвовал в конференции доноров по сплочению ресурсов для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Албании 26 ноября 2019 года. Конференция организована по инициативе Еврокомиссии.

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