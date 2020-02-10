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В понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отправляется в Париж, где встретится с главой французской дипломатии Жаном-Ивом Ле Дрианом.
Linas Antanas Linkevičius
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

Как сообщило Министерство иностранных дел Литвы, Л. Линкявичюс планирует обсудить с главой МИД Франции, представителем президента Пьером Вимоном и госсекретарем Франции по европейским делам Амели де Моншалин двусторонние отношения Литвы и Франции, реализацию целей стратегического партнерства государств.

Также планируется обсудить ситуацию в сфере безопасности в регионе, актуальные вопросы повестки работы Евросоюза, положение в России, Украине.

Л. Линкявичюс отправился во Францию по приглашению главы МИД этой страны.

ru.DELFI.lt
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