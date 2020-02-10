Как сообщило Министерство иностранных дел Литвы, Л. Линкявичюс планирует обсудить с главой МИД Франции, представителем президента Пьером Вимоном и госсекретарем Франции по европейским делам Амели де Моншалин двусторонние отношения Литвы и Франции, реализацию целей стратегического партнерства государств.

Также планируется обсудить ситуацию в сфере безопасности в регионе, актуальные вопросы повестки работы Евросоюза, положение в России, Украине.

Л. Линкявичюс отправился во Францию по приглашению главы МИД этой страны.