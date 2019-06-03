Глава МИД Литвы встретится в Латвии с дипломатами стран региона

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник в Юрмале, Латвия, с дипломатами других стран обсудит инициативы по укреплению региона Балтийского моря.
Linas Linkevičius
© DELFI / Tomas Vinickas

Во встрече Совета государств Балтийского моря примут участие министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также дипломаты из Дании, Исландии, Германии, России и Европейской комиссии.

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"Участники встречи обсудят перспективы укрепления сотрудничества в регионе Балтийского моря, поделятся мнениями о вызовах, возникающих перед лицом политического диалога", - сообщил МИД Литвы.

Латвия в Совете государств Балтийского моря председательствует с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. После неё вступит в должность Дания, а через год, с 1 июля 2020 года - Литва. В состав СГБМ входят три страны Балтии, пять стран Северной Европы, Германия, Польша, Россия и Европейская комиссия.

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