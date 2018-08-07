В Грузию прибыли также министры иностранных дел Польши и Латвии Яцек Чапутович и Эдгарс Ринкевичс, а также вице-премьер Украины Павел Розенко.
В ходе визита политики примут участие в встречах с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, спикером парламента Ираклием Кобахидзе, премьер-министром Мамукой Бахтадзе и министром иностранных дел Давидом Залкаляном.
В Грузии во вторник отмечается 10-я годовщина войны с Россией, в связи с чем политики побывают близ административной линии, где начинается территория Южной Осетии.
После войны 2008 года Москве признала независимость объявившей об отделении от Грузии Южной Осетии и другого отсоединившегося региона - Абхазии.
Россия на постоянной основе содержит тысячи своих военнослужащих на военных базах в этих территориях. Между тем международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.
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