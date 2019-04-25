Л.Линкявичюс - первый представитель Запада, встретившийся с Зеленским после выборов.
По информации DELFI, Л.Линкявичюс и В.Зеленский обменялись подарками. Министр иностранных дел Литвы подарил В.Зеленскому перископ - прибор для обзора окрестностей из укрытия. Это такой же перископ, какие организация "Blue/Yellow" возит украинским военным на фронт.
Новоизбранный президент Украины подарил литовскому министру календарь с иллюстрациями из своего сериала "Слуга народа" и майки.
Неофициальный визит политиков в Украину после обмена подарками продолжился в местном итальянском ресторане. Встреча была неофициальной, поэтому в ней украинские СМИ участия не принимали.
"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве: поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Линкявичюс на своей странице в Twitter, добавив совместное фото с Зеленским.
Held v.good mtng w #Ukraine’s President-elect V. Zelensky in Kyiv: congratulated on his landsliding victory in Presidential elections, reaffirmed #Lithuania's continuous steadfast support to Ukraine's sovereignty, territorial integrity, reforms, European&Euro-Atlantic integration pic.twitter.com/zgIm9l3OyM— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 25, 2019
Глава МИД Литвы находится с рабочим визитом в Украине 25-26 апреля. Цель визита Линкявичюса – углубление двустороннего взаимодействия в рамках украинско-литовского стратегического партнерства, пишет "Европейская правда".
Глава МИД Литвы встретился с Владимиром Зеленским и пообещал Украине поддержку (29)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
Глава Сената Польши: нашими разногласиями пользуются враги (9)
В четверг в Cейме Литвы на торжествах по случаю 25-летия...
Еврокомиссар надеется сплотить поддержку стран ЕС в адрес Пакета мобильности
Находящаяся в четверг в Вильнюсе с визитом член...
Литва призывает ужесточить санкции в отношении России из-за выдачи паспортов на Донбассе (49)
Министерство иностранных дел Литвы в четверг призвало...
Литовцы Калининграда "против" референдума по двойному гражданству (60)
Литовцы Калининградской области РФ называют...
TOP новостей
Глава МИД Литвы встретился с Зеленским и пообещал Украине поддержку (29)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
Глава Сената Польши: нашими разногласиями пользуются враги (9)
В четверг в Cейме Литвы на торжествах по случаю 25-летия...
Литовцы Калининграда "против" референдума по двойному гражданству (60)
Литовцы Калининградской области РФ называют...
Литва призывает ужесточить санкции в отношении России из-за выдачи паспортов на Донбассе (49)
Министерство иностранных дел Литвы в четверг призвало...
СМИ: Литовские перевозчики предъявляют претензии производителям грузовых автомобилей (18)
В связи с тем, что Европейская комиссия (ЕК) несколько...