Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который прибыл в Киев с неофициальным визитом, встретился с недавно избранным новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Volodymyras Zelenskis ir Linas Linkevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Л.Линкявичюс - первый представитель Запада, встретившийся с Зеленским после выборов.

По информации DELFI, Л.Линкявичюс и В.Зеленский обменялись подарками. Министр иностранных дел Литвы подарил В.Зеленскому перископ - прибор для обзора окрестностей из укрытия. Это такой же перископ, какие организация "Blue/Yellow" возит украинским военным на фронт.

Новоизбранный президент Украины подарил литовскому министру календарь с иллюстрациями из своего сериала "Слуга народа" и майки.

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Неофициальный визит политиков в Украину после обмена подарками продолжился в местном итальянском ресторане. Встреча была неофициальной, поэтому в ней украинские СМИ участия не принимали.

"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве: поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Линкявичюс на своей странице в Twitter, добавив совместное фото с Зеленским.


Глава МИД Литвы находится с рабочим визитом в Украине 25-26 апреля. Цель визита Линкявичюса – углубление двустороннего взаимодействия в рамках украинско-литовского стратегического партнерства, пишет "Европейская правда".

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