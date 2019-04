Л.Линкявичюс - первый представитель Запада, встретившийся с Зеленским после выборов.

По информации DELFI, Л.Линкявичюс и В.Зеленский обменялись подарками. Министр иностранных дел Литвы подарил В.Зеленскому перископ - прибор для обзора окрестностей из укрытия. Это такой же перископ, какие организация "Blue/Yellow" возит украинским военным на фронт.

Новоизбранный президент Украины подарил литовскому министру календарь с иллюстрациями из своего сериала "Слуга народа" и майки.

Неофициальный визит политиков в Украину после обмена подарками продолжился в местном итальянском ресторане. Встреча была неофициальной, поэтому в ней украинские СМИ участия не принимали.

"Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве: поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины", - написал Линкявичюс на своей странице в Twitter, добавив совместное фото с Зеленским.

Held v.good mtng w #Ukraine’s President-elect V. Zelensky in Kyiv: congratulated on his landsliding victory in Presidential elections, reaffirmed #Lithuania's continuous steadfast support to Ukraine's sovereignty, territorial integrity, reforms, European&Euro-Atlantic integration pic.twitter.com/zgIm9l3OyM