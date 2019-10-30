Л. Линкявичюс встретился с президентом Украины в Мариуполе, после посещения разрушенного войной приморского поселка Широкино в Донецкой области.
Встреча состоялась сразу после того, как украинская армия сообщила, что она и пророссийски настроенные сепаратисты начали отвод сил с части фронта.
"Много эмоций, поскольку отвод сил вызывает и протесты. Президент В. Зеленский искренне надеется реализовать миротворческий план, поскольку каждый день идут действия, продолжают погибать люди. Планируется искать этапы выхода из этой ситуации", – сказал Л. Линкявичюс BNS в телефонном интервью из Украины.
"Президент сказал, что озабочен тем, чтобы все происходило слаженно, чтобы люди правильно поняли. Он надеется, что это послужит дальнейшим этап поиска соглашения", – сказал глава МИД.
Отвод сил из поселка Золотое начался во вторник, в полдень. Это одно из условий первых прямых переговоров президентов России и Украины, в которых должны посредничать лидеры Франции и Германии.
С приближением планирующейся встречи переговорщики украинцев, россиян и сепаратистов недавно договорились о миротворческом плане в регионах, контролируемых сепаратистами, которых поддерживает Кремль. Принятый план предусматривает спецстатус для этих территорий, если на них будут проведены свободные и честные выборы, согласно украинской конституции.
В. Зеленский, которого критикуют за уступки России, обещает, что не предаст интересов своей страны.
Л. Линкявичюс сказал, что также обсудил с В. Зеленским двухстороннее экономическое сотрудничество, предстоящий ноябрьский визит украинского президента в Вильнюс и запланированную на следующий год в Литве конференцию по реформам в Украине.
"Ожидается и определенное чувство ответственности и со стороны украинского правительства, поскольку при проведении реформ без его вещественности трудно надеяться на успех в этом процессе", – сказал Л. Линкявичюс.
Глава МИД Литвы прибыл в Мариуполь для участия в международном инвестиционном форуме.
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