Министр выразил обеспокоенность Литвы по поводу отсутствия улучшений ситуации с правами человека и систематических нарушений гражданских свобод.
"Литве очень важно будущее независимой и демократической Беларуси, уважающей права человека и обеспечивающей верховенство закона", – сказал Линас Линкявичюс.
Министр повторил, что позиция Литвы по поводу Островецкой атомной электростанции остается последовательной – проект осуществляется непрозрачно, с нарушениями действующих конвенций, поэтому Литва и далее будет поднимать вопрос Островецкой АЭС.
Представители белорусской оппозиции поблагодарили Литву за принятое решение, что на памятнике руководителю восстания 1863–1864 гг. будет надпись и на белорусском языке.
Глава МИД Литвы встретился с представителями белорусской оппозиции (4)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Науседа попросил Генсекретаря НАТО усилить мощности воздушной обороны Литвы (9)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу...
В Вильнюсе началась подготовка меморандума о создании кибернетических сил ЕС
Встретившиеся на этой неделе в Вильнюсе представители...
Глава комиссии Сейма Литвы: тень вины за советские репрессии бродит до сих пор (107)
Тень вины за ссылки, тюремное заключение, гибель...
В МИД Литвы обсуждались возможности объединения проевропейских НПО (3)
В четверг в министерстве иностранных дел Литвы (МИД)...
TOP новостей
ФОТО: акция "Произнеси, услышь, сохрани" приглашает присоединиться всех
14 июня в 13:00 во всей Литве началась акция памяти...
Глава комиссии Сейма Литвы: тень вины за советские репрессии бродит до сих пор (107)
Тень вины за ссылки, тюремное заключение, гибель...
Сталин умер, Сталин жив: Литва вспоминает начало массовых выселений (238)
Сегодня Литва в очередной раз отмечает День траура и...
"К такому нельзя привыкнуть": ссыльный историк из Литвы ищет могилы жертв ГУЛАГа (13)
Почему почетный гражданин Корткеросского района Коми,...
Науседа попросил Генсекретаря НАТО усилить мощности воздушной обороны Литвы (9)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу...