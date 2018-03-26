Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в воскресенье встретился с находящимся в Вильнюсе создателем движения "Открытая Россия", одним из лидеров российской оппозиции Михаилом Ходорковским.
Michailas Chodorkovskis
© DELFI / Domantas Pipas

"В Литве Россия не отождествляется с Кремлем, поэтому поддержка ее гражданскому обществу, демократическим силам занимает важное место среди приоритетов Литвы", - сказал Л. Линкявичюс для пресс-релиза МИД.

Как сообщает министерство, М. Ходорковский приехал в Вильнюс, чтобы принять участие в конференции движения "Открытая Россия".

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На встрече с главой МИД также состоялся обмен мнениями о ситуации с гражданским обществом в России, перспективах объединения демократических сил.

Ставший диссидентом бывший российский нефтяной магнат М. Ходорковский проживает за рубежом с декабря 2013 года, когда он был помилован и вышел из тюрьмы, в которой провел 10 лет.

Его организация "Открытая Россия" предоставляет правовую помощь жертвам нарушений прав человека и осуществляет проекты в области СМИ.

Несколько месяцев назад на территории России был заблокирован интернет-сайт "Открытой России", так как было принято решение о том, что он нарушил так называемый закон о нежелательных организациях. М. Ходорковский тогда сообщил, что сотрудники закрытого сайта начинают новый проект с другим названием.

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