"В Литве Россия не отождествляется с Кремлем, поэтому поддержка ее гражданскому обществу, демократическим силам занимает важное место среди приоритетов Литвы", - сказал Л. Линкявичюс для пресс-релиза МИД.

Как сообщает министерство, М. Ходорковский приехал в Вильнюс, чтобы принять участие в конференции движения "Открытая Россия".

На встрече с главой МИД также состоялся обмен мнениями о ситуации с гражданским обществом в России, перспективах объединения демократических сил.

Ставший диссидентом бывший российский нефтяной магнат М. Ходорковский проживает за рубежом с декабря 2013 года, когда он был помилован и вышел из тюрьмы, в которой провел 10 лет.

Его организация "Открытая Россия" предоставляет правовую помощь жертвам нарушений прав человека и осуществляет проекты в области СМИ.

Несколько месяцев назад на территории России был заблокирован интернет-сайт "Открытой России", так как было принято решение о том, что он нарушил так называемый закон о нежелательных организациях. М. Ходорковский тогда сообщил, что сотрудники закрытого сайта начинают новый проект с другим названием.