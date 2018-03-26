"В Литве Россия не отождествляется с Кремлем, поэтому поддержка ее гражданскому обществу, демократическим силам занимает важное место среди приоритетов Литвы", - сказал Л. Линкявичюс для пресс-релиза МИД.
Как сообщает министерство, М. Ходорковский приехал в Вильнюс, чтобы принять участие в конференции движения "Открытая Россия".
На встрече с главой МИД также состоялся обмен мнениями о ситуации с гражданским обществом в России, перспективах объединения демократических сил.
Ставший диссидентом бывший российский нефтяной магнат М. Ходорковский проживает за рубежом с декабря 2013 года, когда он был помилован и вышел из тюрьмы, в которой провел 10 лет.
Его организация "Открытая Россия" предоставляет правовую помощь жертвам нарушений прав человека и осуществляет проекты в области СМИ.
Несколько месяцев назад на территории России был заблокирован интернет-сайт "Открытой России", так как было принято решение о том, что он нарушил так называемый закон о нежелательных организациях. М. Ходорковский тогда сообщил, что сотрудники закрытого сайта начинают новый проект с другим названием.
В ожидании высылки дипломатов посол РФ вызван в МИД Литвы (56)
Посол России в Литве Александр Удальцов в...
Президент Литвы выразила соболезнования в связи с пожаром в России (2)
Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила глубокие...
ДГБ: Россия может попытаться повлиять на выборы президента в Литве (113)
Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие...
Глава МИД Литвы встретился с находящимся в Вильнюсе Ходорковским (27)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
Литовский европараментарий оказался в неприглядном списке издания Politico (22)
Представитель консерваторов в Европарламенте...
TOP новостей
В ожидании высылки дипломатов посол РФ вызван в МИД Литвы (56)
Посол России в Литве Александр Удальцов в...
Количество погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 64 Обновлено (132)
Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя...
Весенней ад на дорогах: в каком случае без суда ни шагу (7)
Весной водители должны внимательно следить за...
Девушка из Литвы участвует в конкурсе красоты Queen USSR Dubai (5)
Неоднозначно оцениваемый конкурс Miss USSR UK - не...
ДГБ: Россия может попытаться повлиять на выборы президента в Литве (113)
Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие...