"Это подрывает, по моему мнению, авторитет этой организации, то есть, нанесен ущерб", – заявил министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Так он комментировал принятое во вторник решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешить российской делегации законодателей вернуться в этот орган.
Совет Европы ограничил права Москвы после аннексии Крыма 2014 года, а через некоторое время Москва сама отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ.
По словам Л. Линкявичюса, возвращение России кажется "достаточно странным, и честно говоря, противоречивым", особенно, если учитывать то, что Кремль не изменил свое поведение.
В 2017 году России заморозила выплату весомой часть своего взноса в бюджет Совета Европы и угрожала, что если не будет реабилитирована, то покинет эту организацию вовсе.
Германия и Франция, инициировавшие возвращение прав России, утверждают, что лучше поддерживать диалог с Москвой, чем не обсуждать многие вопросы в случае ее ухода.
Эти страны также предупредили, что если Россия покинет эту организацию, то ее граждане лишаться права защищать свои права в Европейском суде по правам человека, а бюджетные потери организации вырастут.
Л. Линкявичюс считает, что стремление вовлечь Россию в диалог следует приветствовать, однако нельзя "игнорировать факт того, что ситуация ухудшается, что обязательства не выполняются, и достаточно грубо нарушаются, как и международное право".
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