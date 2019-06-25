Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что решение вернуть Россию в парламентский форум Совета Европы подрывает авторитет этой организации.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Это подрывает, по моему мнению, авторитет этой организации, то есть, нанесен ущерб", – заявил министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Так он комментировал принятое во вторник решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешить российской делегации законодателей вернуться в этот орган.

Совет Европы ограничил права Москвы после аннексии Крыма 2014 года, а через некоторое время Москва сама отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ.

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По словам Л. Линкявичюса, возвращение России кажется "достаточно странным, и честно говоря, противоречивым", особенно, если учитывать то, что Кремль не изменил свое поведение.

В 2017 году России заморозила выплату весомой часть своего взноса в бюджет Совета Европы и угрожала, что если не будет реабилитирована, то покинет эту организацию вовсе.

Германия и Франция, инициировавшие возвращение прав России, утверждают, что лучше поддерживать диалог с Москвой, чем не обсуждать многие вопросы в случае ее ухода.

Эти страны также предупредили, что если Россия покинет эту организацию, то ее граждане лишаться права защищать свои права в Европейском суде по правам человека, а бюджетные потери организации вырастут.

Л. Линкявичюс считает, что стремление вовлечь Россию в диалог следует приветствовать, однако нельзя "игнорировать факт того, что ситуация ухудшается, что обязательства не выполняются, и достаточно грубо нарушаются, как и международное право".

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