Министр подчеркнул, что за последние три года Украина провела больше реформ, чем за 23 года до этого. Л.Линкявичюс считает, что идея Литвы о долгосрочной финансовой помощи Украине ("План Маршалла") встречает все большую поддержку среди западных партнеров.

Глава МИД также отметил, что необходимо усилить поддержку ЕС проведения реформ в ассоциированных странах ВП - Грузии, Молдове, Украине и утвердить долгосрочную стратегию отношений с этими странами.

"Исчерпав прежнюю повестку Восточного партнерства, возникает риск, что эта инициатива потеряет имевшуюся привлекательность и ускорение. Встреча глав ЕС на саммите Восточного партнерства в ноябре - хорошая и своевременная возможность это изменить", - сказал министр.

"Вильнюсские консультации" проводят впервые в сотрудничестве с Вильнюсским институтом политического анализа. В мероприятии, которое намерены организовывать и в будущем, принимают участие те, кто формирует внешнюю политику, а также эксперты из Литвы, Польши, Украины, Германии, Великобритании, США и других стран.

Цель консультаций - внести вклад в формирование политики Восточного партнерства, сплотить усилия экспертов Литвы и партнеров в этой сфере.