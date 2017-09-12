Министр подчеркнул, что за последние три года Украина провела больше реформ, чем за 23 года до этого. Л.Линкявичюс считает, что идея Литвы о долгосрочной финансовой помощи Украине ("План Маршалла") встречает все большую поддержку среди западных партнеров.
Глава МИД также отметил, что необходимо усилить поддержку ЕС проведения реформ в ассоциированных странах ВП - Грузии, Молдове, Украине и утвердить долгосрочную стратегию отношений с этими странами.
"Исчерпав прежнюю повестку Восточного партнерства, возникает риск, что эта инициатива потеряет имевшуюся привлекательность и ускорение. Встреча глав ЕС на саммите Восточного партнерства в ноябре - хорошая и своевременная возможность это изменить", - сказал министр.
"Вильнюсские консультации" проводят впервые в сотрудничестве с Вильнюсским институтом политического анализа. В мероприятии, которое намерены организовывать и в будущем, принимают участие те, кто формирует внешнюю политику, а также эксперты из Литвы, Польши, Украины, Германии, Великобритании, США и других стран.
Цель консультаций - внести вклад в формирование политики Восточного партнерства, сплотить усилия экспертов Литвы и партнеров в этой сфере.
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