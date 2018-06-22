Эта встреча состоялась через три недели после того, как кремлёвский критик с помощью служб безопасности Украины сыграл свою смерть, чтобы защитить себя от предполагаемой попытки убийства.

"Сейчас он находится в такой специальной ситуации, его образ жизни сильно ограничен. Я понимаю так, что в эти недели это первый раз, когда ему удалось вырваться", - сказал BNS по телефону из Киева министр.

"Он мне показался сильным и твёрдым", - добавил Л. Линкявичюс.

I met Russian journalist Arkady Babchenko following failed attempt to assassinate him. I had great intersest to listen to him in person. His case just once again proved of the threat journalists critical of Kremlin are living under. #journosafety pic.twitter.com/kQk5D37MT8

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 21, 2018





На следующий день после мнимого убийства А.Бабченко в его доме 29 мая он живым выступил на пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ).

В Украине говорят, что план инсценировки убийства А.Бабченко был хитростью, которая должна была нарушить планировавшегося Москвой покушения на его жизнь.

По словам Л.Линкявичюса, журналист не сомневается, что за покушение несёт ответственность Россия.

Линкявичюс, назвавший действия украинских правоохранительных органов и А.Бабченко "спецоперацией", сказал, что не хочет этого комментировать: "Я просто не хочу больше развивать эту тему, потому что это промежуточная ситуация между желанием выполнить некоторые оперативные меры и тем масштабом, в каком это всё происходило".

Л.Линкявичюс в Украине также встретился с официальными лицами и политиками страны, в том числе с президентом Петром Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным, секретарём Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым.

Министр присутствовал на встречах с депутатом парламента Юлией Тимошенко, мэром Киева Виталием Кличко.

Министр отметил, что следует иметь в виду то обстоятельство, что Украина осуществляет реформы, в то же время как ей приходится бороться с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны.

Украинские силы и поддерживаемые Москвой сепаратисты воюют с весны 2014 года. Этот конфликт уже унёс жизни более 10 тысяч человек.