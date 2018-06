Эта встреча состоялась через три недели после того, как кремлёвский критик с помощью служб безопасности Украины сыграл свою смерть, чтобы защитить себя от предполагаемой попытки убийства.

"Сейчас он находится в такой специальной ситуации, его образ жизни сильно ограничен. Я понимаю так, что в эти недели это первый раз, когда ему удалось вырваться", - сказал BNS по телефону из Киева министр.

"Он мне показался сильным и твёрдым", - добавил Л. Линкявичюс.

I met Russian journalist Arkady Babchenko following failed attempt to assassinate him. I had great intersest to listen to him in person. His case just once again proved of the threat journalists critical of Kremlin are living under. #journosafety pic.twitter.com/kQk5D37MT8

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 21, 2018