Попытки международного сообщества нормализовать отношения с Россией после войны, сказал он, привели к дальнейшему её агрессивному поведению.
"Мы хотим напомнить миру об уроке российско-грузинской войны - в то время как международное сообщество в стремлении нормализовать отношения с агрессором закрывало глаза, Россия не остановилась вовремя и снова совершила агрессию против другой суверенной соседней страны. Дабы воспроизвести дух поездки глав наших государств в 2008 году, на этот раз мы больше не могли попустительствовать России в незаконной аннексии Крыма", - приводятся слова Линкявичюса в сообщении МИД Литвы.
В Грузию прибыли также министры иностранных дел Польши и Латвии Яцек Чапутович и Эдгарс Ринкевичс, а также вице-премьер Украины Павел Розенко.
"Сегодня, в Тбилиси, мы напоминаем о печальной реальности мира: за минувшее десятилетие двадцать процентов территории суверенного европейского государства Сакартвело остаются оторванными и оккупированными, а международные соглашения с российским агрессором не работают. Россия до сих пор не выполнила принятых соглашением от 12 августа 2008 года обязательств, не выводит свои войска", - сказал министр, употребив альтернативное название Грузии.
В ходе визита Л.Линкявичюс сообщил, что Литва в знак солидарности с Грузией в список нежелательных лиц включила тех, кто несёт ответственность за нарушения прав человека в оккупированных районах Абхазии и Южной Осетии.
Несколько десятков человек, упомянутых в недавно утверждённом в Грузии так называемом списке "Отхозори-Татунашвили", не смогут приехать в Литву.
Гига Отхозори и Арчил Татунашвили были убиты на оккупированных территориях страны, а Тбилиси обвинил в этом российские власти и их местных пособников.
По словам министра иностранных дел Литвы, руководители Грузии высоко оценили этот шаг Литвы, которая стала первой страной, сделавшей это после Грузии.
В ходе визита политики представители Литвы, Польши, Латвии и Украины встретились со спикером парламента Ираклием Кобахидзе, премьер-министром Мамукой Бахтадзе и министром иностранных дел Давидом Залкаляном, побывали близ административной линии, где начинается территория Южной Осетии.
Они также выступили с совместным заявлением, вместе с руководителями и членами правительства Грузии приняли участие в дисекуссии за круглым столом "10 лет после российско-грузинской войны" и в церемонии, посвящённой памяти жертв. Политики ещё планируют встретиться с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
После войны 2008 года Москве признала независимость объявившей об отделении от Грузии Южной Осетии и другого отсоединившегося региона - Абхазии.
Россия на постоянной основе содержит тысячи своих военнослужащих на военных базах в этих территориях. Между тем международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.
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