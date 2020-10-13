Глава МИД Литвы: в ЕС не осталось сомневающихся по санкциям Лукашенко

"Был определенный спор, вносить ли его (А. Лукашенко – BNS), или не вносить, то сейчас (...) сомнений не осталось. Поскольку решение следует принимать единогласно, даже когда было мало выступающих против, мы не могли его принять. Сейчас этого нет", – сказал BNS министр.
В понедельник Совет министров иностранных дел ЕС принципиально одобрил расширение списка санкций в отношении белорусского режима, применение их в отношении России по причине отравления оппозиционера Алексея Навального.
"Сейчас технически придется выполнить определенную работу по дополнению списка лиц, попадающих под санкции в Беларуси. Поскольку было 40, но не было Лукашенко, и сейчас по соглашению сторон он должен быть в этом списке. Еще дополнительные должностные лица будут внесены. В принципе была договоренность ввести санкции и в связи с историей А. Навального. Как это будет выглядеть конкретно, пока рано говорить, но принципиальная договоренность есть", – сказал Л. Линкявичюс.
Он подчеркнул, что новейшие массовые задержания протестующих в Беларуси не позволяют говорить о том, что ситуация решается и меняется к лучшему.
В Беларуси с августа не прекращаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными.
Протесты подавляются силой, тысячи протестующих были задержаны.
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