В понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс примет участие в заседании Совета иностранных дел Европейского союза (ЕС). В повестку дня входит обсуждение тем, связанных с Восточным партнёрством, Ливией и Северной Кореей.
© URM/ T. Razmus nuotr.

Министры обсудят прогресс по реализации договорённостей, достигнутых на Саммите Восточного партнёрства в Брюсселе в ноябре прошлого года и ход подготовки к ежегодной встрече министров иностранных дел Восточного партнёрства в Люксембурге в октябре этого года.

Министры также проведут дискуссии по вопросу возможной поддержки ЕС процесса ядерного разоружения в Северной Корее, о ситуации в Ливии и связанных с ней проблемах миграции, говорится в сообщении МИД Литвы.

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