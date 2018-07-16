Министры обсудят прогресс по реализации договорённостей, достигнутых на Саммите Восточного партнёрства в Брюсселе в ноябре прошлого года и ход подготовки к ежегодной встрече министров иностранных дел Восточного партнёрства в Люксембурге в октябре этого года.
Министры также проведут дискуссии по вопросу возможной поддержки ЕС процесса ядерного разоружения в Северной Корее, о ситуации в Ливии и связанных с ней проблемах миграции, говорится в сообщении МИД Литвы.
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