Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюc в четверг заявил, что не знает о плане премьер-министра Саулюса Сквярнялиса о строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Если есть какие-то идеи – я не знаю, я не говорил на эту тему с премьером. Я думаю, что лучше бы спросить его самого, чтобы он сам пояснил. Я полагаю, что он это и сделает", – сказал министр в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

Министр отметил, что позиция Литвы не изменилась – Вильнюс выступает против строительства станции, сплачивает международную поддержку этой позиции и не намерен покупать производимую ею электроэнергию.

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На этой неделе кандидат в президенты С. Сквернялис на встрече с жителями Кедайняй заявил, что у него есть для Минска предложение о "рациональном решении".

Премьер не детализирует свое предложение, но говорит, что Минску не будет предложено закрыть БелАЭС.

"Что мы можем сейчас сделать? У нас есть план -"хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, что говорит: "Закройте", - заявил кандидат в президенты С. Сквернялис на встрече с жителями Кедайняй.

Представитель премьера по связям с общественностью Томас Бержинскас не детализирует план. Он также не отвечает на вопрос о том, согласовывался ли этот план с кем-либо.

"Сегодня мы это не детализируем, и это будет сделано в будущем", – сказал BNS Т. Бержинскас, однако конкретного срока не назвал.

Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что Литве необходимо добиваться закрытия строящейся Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), а разговоры о возможном "прагматичном подходе" по поводу станции, являются "попыткой торговать безопасностью людей".

Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

Несколько недель назад страны-участницы Конвенции Эспоо на внеочередной встрече в Женеве постановили, что Белоруссия нарушила конвенцию, ненадлежащим образом выбрав площадку для строительства БелАЭС в Островце.

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