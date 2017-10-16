Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник устраивает в Люксембурге встречу министров стран - членов Евросоюза (ЕС) с деятелем российской оппозиции и известным критиком Кремля Владимиром Кара-Мурзой.
Vladimir Vladimirovich Kara-Murza
© DELFI / Domantas Pipas

"Эта встреча будет тесно связана с предусмотренным в повестке дня вопросом прав человека, который будет обсуждаться при участии специального представителя ЕС", - сообщил МИД.

В. Кара-Мурза говорит, что его уже дважды пытались отравить. В последнее время он жил в США.

Министры стран - членов ЕС в Люксембурге также собираются обсудить вопросы, связанные с Ираном, Северной Кореей и Турцией.

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