"Эта встреча будет тесно связана с предусмотренным в повестке дня вопросом прав человека, который будет обсуждаться при участии специального представителя ЕС", - сообщил МИД.
В. Кара-Мурза говорит, что его уже дважды пытались отравить. В последнее время он жил в США.
Министры стран - членов ЕС в Люксембурге также собираются обсудить вопросы, связанные с Ираном, Северной Кореей и Турцией.
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