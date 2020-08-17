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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что есть вызывающие тревогу признаки, что Россия может обсуждать возможность "обычным способом" присоединить Беларусь.
Глава МИД Литвы: тревожат признаки того, что Россия может попытаться присоединить Беларусь
© Scanpix

"Продолжается напряжение, так как еще много неясностей с так называемой международной помощью от России. Думаю, что и в самой России обсуждается, как поступить. Есть разные признаки, которые вызывают опасения. Если есть намерения таким "обычным способом" просто присоединить страну, то я не знаю, какие могут быть последствия. Честно говоря, не только для самой Беларуси, но и для России это был бы очевидный сигнал, чего могут ожидать россияне, каких методов. Это, я думаю, не очень благоприятно", - заявил журналистам после беседы с президентом и лидерами фракций сейма Линкявичюс.

Министр отметил, что в случае Беларуси сценарий не будет идентичным событиям в Украине в 2014-2015 гг, так как Минск пока не впускает никаких посредников, а оппозиция - слишком расколота. Однако люди - на подъеме, и было бы неразумно как с моральной точки зрения, так и практической игнорировать их голос.

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