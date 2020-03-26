"Мы стараемся сохранить этот транзит в принципе, но, несомненно, он ограничивается: ограничивается количество поездов, пассажиров в поезде – не более 100 с соответствующими требованиями, осуществляется транзит только через пропускные пункты в Кене и Кибартай. МИД установил порядок, это процесс продолжится, несомненно, я говорю о транзите без остановок и без высаживания пассажиров на нашей территории", – заявил Л. Линкявичюс на пресс-конференции в среду.
В рамках калининградской транзитной схемы ежегодно 400 000 граждан России пересекают Литву транзитом в упрощенном порядке. На переговорах по транзиту в 2021-2027 годах Литва просит из бюджета ЕС на обеспечение схемы транзита более 200 млн евро.
Литва, как и большинство других стран Европы, в данный момент по причине карантина из-за коронавируса запрещает прибывать в страну иностранным гражданам, обеспечивается лишь транзит людям, возвращающимся в свои государства.
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