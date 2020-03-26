aA
Требования к транзиту из Калининградской области через Литву ужесточены, но эта схема по-прежнему продолжит действовать, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы стараемся сохранить этот транзит в принципе, но, несомненно, он ограничивается: ограничивается количество поездов, пассажиров в поезде – не более 100 с соответствующими требованиями, осуществляется транзит только через пропускные пункты в Кене и Кибартай. МИД установил порядок, это процесс продолжится, несомненно, я говорю о транзите без остановок и без высаживания пассажиров на нашей территории", – заявил Л. Линкявичюс на пресс-конференции в среду.

Статьи по теме:
В обращении по коронавирусу Путин заявил о переносе голосования по поправкам в конституцию  (72)
COVID-19. Министр здравоохранения РБ рассказал студентам, почему в Беларуси не будет как в Италии  (3)

В рамках калининградской транзитной схемы ежегодно 400 000 граждан России пересекают Литву транзитом в упрощенном порядке. На переговорах по транзиту в 2021-2027 годах Литва просит из бюджета ЕС на обеспечение схемы транзита более 200 млн евро.

Литва, как и большинство других стран Европы, в данный момент по причине карантина из-за коронавируса запрещает прибывать в страну иностранным гражданам, обеспечивается лишь транзит людям, возвращающимся в свои государства.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве зафиксировано 290 случаев коронавируса (12)

Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксировано 290...

В Литве в корне меняется порядок изоляции возвращающихся (25)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве (37)

Коронавирус подтвержден у десяти военных...

В Укмерге - еще 17 случаев коронавируса  в их числе 8 врачей

Глава администрации мэрии Укмергского округа Дарюс...

Рыночные торговцы: оборота не осталось, покупатели напуганы, рады, что еще есть работа (5)

Торговцы Юстинишкского рынка (Вильнюс) сказали, что бум...

|Maža didelių žinių kaina