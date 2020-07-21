"Трансатлантическая связь незаменима. Иногда возникают трудности, однако мы должны их преодолевать - когда мы разделены, мы слабее", - сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи глав дипломатических ведомств Балтийских стран и Германии в Таллине.

По его словам, в регионе важно не только военное присутствие США, но и сотрудничество через программы Евросоюза (ЕС).

"Мы считаем, что нам следует привлекать США в вопросах безопасности в Европе по всем аспектам, включая и военное присутствие", - сказал Л. Линкявичюс.

Как одну из возможностей постоянного сотрудничества он назвал постоянное структурированное сотрудничество (PESCO).

"Это вопрос не только военного присутствия, но и политики, инициатив. Важно, чтобы было больше доверия, так как нам нужно привлекать США в программе сотрудничества ЕС, например, PESCO, что еще не сделано", - сказал министр ИД.

По его словам, военное присутствие США в регионе не является единственным средством сдерживания России, одно из средств - твердая реакция на попытки России переписать историю, вопросы оккупаций.

"Это также касается и нашей собственной политики, так как Россия всегда проверяет нас, как далеко они могут зайти в создании этого нового "нормального" порядка, аннексируя территории соседних стран, теперь - утверждая конституцию с верховенством национального права, легализуя то, что было сделано плохо", - сказал Л. Линкявичюс.

Он добавил, что с создаваемым Россией новым "нормальным" порядком нельзя мириться, так как это нарушает и международное право. Министр также подчеркнул, что в риторике России нет признаков того, что эта риторика может измениться.