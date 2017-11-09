"Говорить о том, что проведены стресс-тесты - слишком смело. Они (белорусы - BNS ) долгое время обещали это сделать, не один год, это только самое начало. Эта информация будет рассмотрена, будут рассмотрены и связанные с этим вопросы, и этот процесс завершится уж точно не скоро, и не ясно, чем завершится", - заявил в четверг глава МИД во время "правительственного часа" в парламенте.
Посольство Беларуси в Литве сообщило, что подготовленный в октябре отчет стресс-тестов передан Еврокомиссии и предан гласности. В выводах говорится, что станция полностью соответствует высшим международным стандартам безопасности.
"К сожалению, не в первый раз наши соседи пытаются из каких-то поверхностных фактиков сделать обобщающие выводы, чтобы легализовать этот объект, который на самом деле легализировать практически невозможно", - сказал министр.
Представленные Беларусью выводы начала рассматривать литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ).
Литва анализирует предоставленные Минском стресс-тесты
Литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) начала рассматривать представленные Белоруссией выводы стресс-тестов строящейся в Островце, что рядом с Вильнюсом, Белорусской АЭС (БелАЭС). Литовское правительство утверждает, что стресс-тесты не решают существенных проблем станции, поскольку они были проведены не в полном объеме и не по европейской методологии.
Посольство Республики Беларусь в Литве сообщило, что подготовленный в октябре отчет стресс-тестов передан Еврокомиссии и опубликован. В выводах говорится, что станция полностью соответствует высшим международным стандартам безопасности, принятым после аварии на Фукушимской АЭС в 2011 году.
Представитель ГИБАЭ по связям с общественностью Аста Менсоне сообщила BNS, что выводы будут рассматриваться вместе с Евросоюзом. Она отметила, что пока не ясно, когда будет представлено мнение инспекции по стресс-тестам.
В 2016 году стресс-тесты провела компания "Атомпроект", являющаяся дочерним предприятием основного подрядчика АЭС "Росатома"
Кабмин Литвы ранее заявлял, что стресс-тесты станции не отвечают на все вопросы, и требует, чтобы тесты были выполнены по методологии ЕС.
Литва является основным критиком БелАЭС - она намерена блокировать импорт электроэнергии с этой станции и таким образом осложнить дальнейшее строительство.
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