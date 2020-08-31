По его словам, кроме напряжения в отношениях с Грецией в Средиземном море, тревогу вызывает и сближение Анкары с Россией.
"Есть много аспектов, которые тревожат. И контекст, связанный с НАТО, закупки вооружения из России, сближение с Россией. Есть много такого, чего мы видеть не хотели бы", - заявил в субботу журналистам Линас Линкявичюс.
"С другой стороны, Турция - член НАТО, она дала приют 4 млн беженцев, что очень важно не напрямую для Литвы, а для всей Европы", - подчеркнул он.
По словам министра, мнение Литвы в отношении Турции близко ко мнению Германии - стратегический диалог с Анкарой должен продолжаться.
"Наше мнение похоже на мнение Германии, что, безусловно, мы должны ясно заявить, что плохо, но стратегический диалог с Турцией должен продолжаться и продолжаться так, чтобы не ухудшать ситуацию, чтобы мы не подталкивали, скажем, к еще более радикальным действиям, что иногда в регионе случается", - сказал Линас Линкявичюс.
Министр добавил, что санкции, которым на этой неделе пригрозили Турции европейские дипломаты высокого ранга, в настоящее время считаются возможностью на случай, если ситуация останется без изменений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор предупреждает министра: 12-летние передают вирус так же, как взрослые (2)
12-летние дети передают вирус так же, как взрослые, об...
Глава Минздрава назвал самые большие риски: учебный год и возвращение студентов (7)
Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига назвал в...
В Литве за минувшие сутки выявлено 32 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая...
Экономист: Литва стала жертвой своего первичного успеха в борьбе с COVID-19 (9)
Заместитель главы Центробанка Литвы , экономист...
Глава Минздрава Литвы согласен с пересмотром ограничений на поездки (2)
В странах Евросоюза уровень заболеваемости...