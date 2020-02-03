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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что Соединенные Штаты Америки приветствуют более активное вовлечение Литвы в диалог с Беларусью.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

Об этом во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора министру сказал заместитель государственного секретаря США Филип Т. Рикер.

Л. Линкявичюс, отправляющийся в Минск на этой неделе, обсудил с американским дипломатом состоявшийся визит госсекретаря США Майка Помео в Беларусь, состоявшийся в выходные.

Литовский министр услышал заверения в том, что американская сторона поднимала вопрос о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

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"Важно было услышать, что американская сторона поднимала вопрос БелАЭС. Я бы также подчеркнул, что США приветствует более активную вовлеченность Литвы в диалог с Беларусью и считает, что это может быть полезным", – сказал в воскресенье BNS Л. Линкявичюс.

По словам министра, США выступают за более интенсивные отношения с Беларусью, намерены восстановить представительство на уровне послов, но одновременно поднимают вопросы прав человека и демократии.

Л. Ликнявичюс также обратил внимание на то, что как США, так и Литва предлагают Беларуси альтернативные источники импорта российским энергоносителям.

Л. Линкявичюс посетит Беларусь в понедельник и вторник.

В после инаугурации в июле новый президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что будет стремиться к постепенному возобновлению диалога с Беларусью, поскольку для Литвы важно, чтобы соседняя страна сохранила самостоятельность от России.

Находящиеся в оппозиции консерваторы критикуют визит Л. Линкявичюса. Парламентарий Жигимантас Павилёнис предупредил, что "после такого визита, когда белорусский режим заявит, что диалог с Литвой успешно ведется, будет очень трудно сплотить коалицию на Западе против БелАЭС".

ru.DELFI.lt
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