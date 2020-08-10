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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что президентские выборы в Беларуси не были честными, а гражданское общество показало, что готово к переменам.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Сложно назвать выборы честными, демократичными и свободными, приходится выражать сожаление по этому поводу", - заявил в понедельник BNS министр.

По словам Л. Линкявичюса, из-за событий в Беларуси Литва будет еще больше уделять внимания вопросам прав человека и усиливать сотрудничество с оппозицией.

"ЕС предупреждал, что насилие против мирных демонстрантов и журналистов недопустимо, и Беларусь должна искать способы общения с гражданским обществом. Увы, этого мы не увидели", - добавил министр.

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"В будущем мы должны уделять еще больше внимания правам и свободам человека в Беларуси и еще интенсивнее сотрудничать с оппозицией. Очевидно, что гражданское общество уже готово к переменам, и не замечать это нельзя, нужно уважать мнение людей", - говорил Л. Линкявичюс.

По утверждению министра, ответ на действия белорусских властей будет после сбора информации о возможных репрессиях.

"Необходимо собрать больше информации. Свыше тысячи задержанных – это впечатляющий показатель, и они должны быть отпущены незамедлительно. Если Беларусь вновь вернется к теме политических заключенных, без сомнения, вновь будут обсуждаться санкции", - заявил Л. Линкявичюс.

Министр также подчеркнул, что суверенитет Беларуси является национальным интересом Литвы, и на международной арене, и в двусторонних отношениях, Литва будет стараться помочь сохранить его.

"Суверенитет и независимость Беларуси являются нашими национальными интересами. Мы будем делать всё, что возможно и на международной арене, и в двусторонних отношениях, чтобы сохранить его", - отметил Л. Линкявичюс.

Министр также подчеркнул, что пристальное внимание и в дальнейшем будет уделяться БелАЭС. Когда начнется производство электроэнергии, Литва отменит импорт электроэнергии из Беларуси и будет активно поднимать вопросы безопасности во всех международных организациях.

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