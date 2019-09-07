"Важно, что украинские политзаключенные наконец-то вернулись домой, в Украину. Жаль, но ценой важного свидетеля в деле MH17", – писал 7 сентября в твиттере министр.
Он поделился фотографией режиссера Олега Сенцова, который в числе 35 заключенных вернулся в Украину.
Сенцов был приговорен в России на 20 лет тюрьмы за планирование терактов в аннексированном Москвой Крыму.
Линкявичюс сожалел, что в Россию выслали Владимира Цемаха. Он - важный свидетель по делу малайзийского "боинга", сбитого над Восточной Украиной, в 2014 году. Предполагают, что Цемах в то время командовал ПВО пророссийских сепаратистов в том месте, где произошла трагедия.
Голландцы, возглавляющие следственную группу по этому инциденту, были возмущены решением передать Цемаха России.
Лайнер MH17 малайзийской авиакомпании 5 лет назад летел из Амстердама в Куала-Лумпур, он был сбит произведенной в России ракетой. Погибли 298 человек, находившиеся на борту лайнера.
7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными - по 35 с каждой стороны. В числе заключенных и 24 украинских моряка.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен заключенными первым шагом к началу реального диалога с Россией и к прекращению конфликта на востоке Украины.
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