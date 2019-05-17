"Если СЕ и в дальнейшем будет представлять, что вовлечение всех стран - это ценность большая, чем принципы прав человека, демократии и верховенства права, для сохранения которых эта организация и была создана, то со временем это на самом деле может стать институциональной проблемой и подорвать авторитет и вес этой организации", - сказал BNS Л. Линкявичюс.

Литва была одной из немногих стран среди почти 50 стран-членов СЕ, голосовавших против реабилитации России.

Право голоса для Москвы в ЕС было приостановлено после аннексии Крыма и участия в войне на Востоке Украины.

Министр утверждал, что решение вернуть это право РФ "не совсем верно отражает ситуацию", так как не изменились ни действия России, ни риторика.

"Из этого следует сделать вывод, что шаг на самом деле несвоевременный. Разумеется, мы уважаем решение большинства, однако очевидно, что оно не было принято общим соглашением, что обычно для этой организации", - сказал глава литовской дипломатии.

Некоторые высокопоставленные официальные лица России угрожали, что их страна вообще выйдет из ЕС. Такой шаг означал бы, что рядовые граждане страны утратили бы возможность защищать свои права в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, который стал последней соломинкой для потерявших доверие к российским судам.

Л. Линкявичюс призвал Европу не возвращаться к обычному сотрудничеству с Россией, однако не исключил, что решение в СЕ может об этом сигнализировать.

"Мы можем вспомнить многое, когда наша первоначальная реакция была вроде бы и принципиальной, но мы очень быстро отходили", - сказал министр.

Совет Европы готов вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Это следует из заявления, принятого главами МИД 47 стран-членов СЕ на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в пятницу, 17 мая. В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе, передает DW.

Против этого предложения голосовали представители Украины, Грузии, и трех стран Балтии. Армения и Россия воздержались.