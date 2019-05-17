В четверг и пятницу он принимал участие в сессии Комитета министров СЕ, на ней основное внимание уделялось политическому кризису, в котором оказался Совет Европы, после аннексии Россией Крыма, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

"Совет Европы должен и далее принципиально, руководствуясь своими ценностями, оценивать агрессивные действия России, иначе организация может утратить свой авторитет. Россия не только своей риторикой, но и действиями демонстрирует не изменившийся подход", – отметил Л. Линкявичюс.

В 2014 и 2015 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ограничила права участия российской делегации в связи с осуществленными Россией нарушениями устава СЕ.

Стремясь отменить механизм санкций ПАСЕ, Россия с 2017 года не платит взносы в бюджет организации.

Л. Линкявичюс подчеркнул, что Литва не поддерживает решение Комитета министров СЕ, которое откроет путь к одностороннему возвращению России в ПАСЕ. По его словам, СЕ обязан основываться на правилах, а Россия, при желании вернуться в ПАСЕ, должна первой прибегнуть к конструктивным мерам.

В 1949 году Совет Европы создали Ирландия, Бельгия, Дания, Италия, Соединенное Королевство, Люксембург, Нидерланды, Франция, Норвегия и Швеция. Литва стала членом СЕ в 1993 году.

Сейчас в СЕ входят 47 стран.