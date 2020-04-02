"Ситуация такова, что вызывает у нас беспокойство. Вчера я обсуждал (положение – BNS) с коллегой-министром иностранных дел, я звонил ему, мы говорили, я пояснил. У нас действительно вызывают беспокойство эти изображения, которые мы видим, что там продолжают играть в футбол, хоккей, и такие комментарии, принижающие угрозы, не вызывают доверия", – заявил в четверг министр радиостанции LRT.
Он выразил сожаление в связи с тем, что не всегда можно доверять официальной информации, предоставляемой белорусскими властями.
"Мы понимаем, что официальная реакция Беларуси такая, какая есть, однако у нас также есть право оценивать по тому, как мы это представляем", – сказал Л. Линкявичюс.
"Ситуация вызывает беспокойство, поэтому ужесточаются правила сообщения с Беларусью", – добавил он.
В среду премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что соседнее государство может превратиться в неконтролируемый очаг инфекции.
Реагируя на слова главы литовского правительства, представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в четверг заявил, что утверждения такого рода должны основываться на доказательствах и проверенной информации, а не на догадках и слухах.
На интернет-сайте белорусского Министерства здравоохранения говорится, что на коронавирус в стране проверено более 32 тыс. человек, от него лечатся 157 человек, два человека умерли.
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