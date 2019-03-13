Он сказал это после того, как английский парламент в очередной раз отклонил согласованный правительством Терезы Мэй и Брюсселем договор об условиях Brexit.

По словам министра, это повышает риск того, что Великобритания может выйти из ЕС вообще без какого бы то ни было соглашения, а это была бы "катастрофическая ситуация и в экономическом, и во всех других смыслах".

"(Ситуация – BNS), честно говоря, чем дальше, тем больше осложняется. Снова возросла вероятность того, что СК выйдет (из ЕС - BNS) без соглашения", - сказал Л. Линкявичюс на совещании правительства.

Парламент СК в среду должен голосовать, выходить из Великобритании из ЕС без соглашения. Прогнозируется, что такой сценарий будет отклонен.

В таком случае парламент в четверг должен будет решить, должно ли правительство просить о переносе сроков Brexit с 29 марта на другую дату.

По словам Л. Линкявичюса, такой перенос даты может быть сделан только до выборов Европарламента (ЕП), потому что иначе возникнет много осложнений в связи с тем, что и для СК возникнет обязанность провести эти выборы.

Как сказал министр, если сроки Brexit будут перенесены и английские политики не будут избраны в ЕП, то он перестанет быть легитимным.

"Так что осложнений очень много", - сказал он.

Правительство внесло в сейм проекты законов, которые нужно принять в случае выхода СК из ЕС без соглашения. Принять их предполагается в порядке особой срочности.