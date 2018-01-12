Так он отреагировал на мысль Витаутаса Ландсбергиса о том, что положение в области безопасности теперь хуже, нежели было 27 лет назад, когда Литва боролась за независимость.
По словам министра, несмотря на объективные и реальные угрозы и на то, что соседние страны оккупируют и аннексируют территории других стран, не надо забывать, что мы принадлежим пространству НАТО, а Альянс обеспечивает надежную безопасность страны.
Впервые, по словам министра, Альянс предпринял такие решительные шаги, как сейчас, разместив в регионе международные военных силы.
"Можно дискутировать об их величине, но это само по себе - сильный не только военный, но и политический сигнал", - сказал Линкявичюс, заметив, что это признают все.
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