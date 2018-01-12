"Сейчас мы находимся в безопасности", - сказал после "Снежной встречи" министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и подчеркнул, что не стоит драматизировать нынешнюю ситуацию.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Так он отреагировал на мысль Витаутаса Ландсбергиса о том, что положение в области безопасности теперь хуже, нежели было 27 лет назад, когда Литва боролась за независимость.

По словам министра, несмотря на объективные и реальные угрозы и на то, что соседние страны оккупируют и аннексируют территории других стран, не надо забывать, что мы принадлежим пространству НАТО, а Альянс обеспечивает надежную безопасность страны.

Статьи по теме:
Ландсбергис: мы беззащитны как никогда  (162)

Впервые, по словам министра, Альянс предпринял такие решительные шаги, как сейчас, разместив в регионе международные военных силы.

"Можно дискутировать об их величине, но это само по себе - сильный не только военный, но и политический сигнал", - сказал Линкявичюс, заметив, что это признают все.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (30)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...

Сейм: крупные сделки государственных предприятий будут проверяться (9)

Специальная правительственная комиссия сможет...

"Закон Магнитского": 49 россиянам запретили въезд в Литву (26)

Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в...

Глава МИД Литвы: нужно вернуться к обсуждению совместных закупок вооружений (8)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Глава МИД Литвы: сейчас мы находимся в безопасности (35)

"Сейчас мы находимся в безопасности", - сказал после...

TOP новостей

"Закон Магнитского": 49 россиянам запретили въезд в Литву (26)

Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в...

Сейм: крупные сделки государственных предприятий будут проверять (9)

Специальная правительственная комиссия сможет...

Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (30)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...

Врач эмигрировал в Скандинавию: достойная зарплата и полугодовой отпуск (70)

Врач абдоминальной хирургии Вирмантас Даубарас в Литве...

Фото с сайта soldiersmothers.ru Фото с сайта soldiersmothers.ru

Правозащитница Элла Полякова: в Литву я приезжала как из тюрьмы (201)

13 января 1991 года, когда советские танки давили мирных...