"Голос Европы был услышан, сейчас время для ощутимых, ясных действий, и самое малое, что мы можем сделать, – это объявить санкции. Надеюсь, что наши коллеги по Евросоюзу не оставят ЕС в неизвестности, не сделают его заложником, потому что пришло время действовать", – заявил в понедельник на заседании Совета по внешним сношениям ЕС в Брюсселе Л. Линкявичюс.

Он подчеркнул, что ЕС должен не только прибегать к санкциям, но и поддерживать гражданское общество и свободные СМИ Беларуси.

Министр также призвал провести независимое международное расследование насилия против протестующих.

Л. Линкявичюс предупредил, что нынешняя белорусская власть "не имеет морального права" говорить от имени людей и подписывать какие-либо соглашения, а также подчеркнул, что России должно быть направлено четкое послание о невмешательстве во внутренние дела этой страны.

В понедельник в Брюсселе главы МИД обсуждают реакцию ЕС на ухудшающуюся ситуацию в Беларуси и постараются утвердить целевые санкции ЕС в отношении белорусских должностных лиц, ответственных за репрессии протестующих и фальсификацию результатов президентских выборов.

Ранее Литва заявила, что предложит расширить список лиц, попадающих под санкции.

Министры также обсудят помощь белорусскому гражданскому обществу и пересмотр отношений ЕС и Беларуси.

Также по просьбе нескольких государств-членов на совете будет обсуждаться положение с правами человека в России, реакция ЕС на случай отравления российского оппозиционера Алексея Навального, а также возможность санкций.