"Мы вместе с союзниками по НАТО сожалеем, что Россия не воспользовалась данным ей сроком, чтобы снова в полном объеме и с возможностью проверок выполнять ДРСМД", – написал министр в пятницу в своем твиттере.
"Россия несет полную ответственность за развал договора. НАТО будет и впредь усиливать сдерживание и оборону для того, чтобы была обеспечена безопасность союзников", – добавил он.
США много лет жаловались на наличие у России ракетных систем наземного базирования 9M729, а в феврале сообщили, что выйдут из ДРСМД, если эти системы не будут уничтожены.
Вашингтон в пятницу подтвердил свой формальный выход из этого соглашения. Россия обвинила в развале договора США.
Эксперты говорят, что российское оружие средней дальности не представляют непосредственной угрозы для Литвы, так как Россия может "достать" до Литвы и ракетами малой дальности.
Заключенным в 1987 году тогдашним президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачёвым ДРСМД были запрещены назменые ракетные системы дальности 500-5500 километров.
Договор считался фундаментом обеспечения всемирной безопасности. Есть опасения, что после развала договора под угрозой окажется и новый Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ -III), который ограничивает число ядерных боеголовок Вашингтона и Москвы.
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