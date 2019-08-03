Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что Россия в ответе за решение США выйти из двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы вместе с союзниками по НАТО сожалеем, что Россия не воспользовалась данным ей сроком, чтобы снова в полном объеме и с возможностью проверок выполнять ДРСМД", – написал министр в пятницу в своем твиттере.

"Россия несет полную ответственность за развал договора. НАТО будет и впредь усиливать сдерживание и оборону для того, чтобы была обеспечена безопасность союзников", – добавил он.

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США много лет жаловались на наличие у России ракетных систем наземного базирования 9M729, а в феврале сообщили, что выйдут из ДРСМД, если эти системы не будут уничтожены.

Вашингтон в пятницу подтвердил свой формальный выход из этого соглашения. Россия обвинила в развале договора США.

Эксперты говорят, что российское оружие средней дальности не представляют непосредственной угрозы для Литвы, так как Россия может "достать" до Литвы и ракетами малой дальности.

Заключенным в 1987 году тогдашним президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачёвым ДРСМД были запрещены назменые ракетные системы дальности 500-5500 километров.

Договор считался фундаментом обеспечения всемирной безопасности. Есть опасения, что после развала договора под угрозой окажется и новый Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ -III), который ограничивает число ядерных боеголовок Вашингтона и Москвы.

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