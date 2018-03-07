Об этом министр заявил во вторник в Вашингтоне, на открытии организованной Литвой и США конференции по вопросам воздушной обороны Балтийских стран.

"Воздушная оборона - один из важнейших аспектов при планировании системы обороны Балтийских стран. По сути это вызов всему НАТО, который может быть преодолен лишь совместными усилиями США и Европейских государств. Чтобы создать эффективную противовоздушную оборону нужно безотлагательно принимать решения, как можно быстрее планировать как национальные, так и натовские инвестиции", - сказал глава МИД.

ПВО - одно из самых слабых мест Балтийских стран в военном отношении. Литва, Латвия и Эстония сейчас располагают только зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) ближней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии 3-5 километров.

В конце октября также было достигнуто соглашения с норвежской компанией о продаже систем средней дальности NASAMS , между тем, Польша собирается приобрести у американцев системы большой дальности Patriot , которые могут сбивать и ракеты.

Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков км и сбивать цели на высоте 15 км.

Чтобы наилучшим образом обеспечить охрану воздушного пространства, на третьем этапе странам Балтии нужен щит из систем ПВО большой дальности, таких, как ракеты Patriot. Оборонные чиновники рассматривают возможность, чтобы воздушное пространство Литвы могли покрывать системы Patriot, которые планирует купить Польша.