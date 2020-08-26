Всё же страны должны будут продолжать переговоры о торговле электроэнергией с третьими странами, сказал Линас Линкявичюс.

"Как известно, мы действительно долго вели переговоры о закупках электроэнергии у третьих стран, о методике и по другим вопросам, и здесь были определенные разногласия, поэтому я приветствую это логичное решение правительства Латвии", - в среду заявил BNS Л.Линкявичюс.

По его словам, решение Латвии важно и для синхронизации электросетей с континентальной Европой.

Л. Линкявичюс также отметил, что это важное решение для подготовки десинхронизации с Востоком и синхронизации с Западом.

На вопрос, в каком случае электроэнергия с БелАЭС не попадет из России в Латвию и Литвы, Л. Линкявичюс заявил, что вопросы о торговле электроэнергией с третьими странами будут и дальше обсуждаться.

Министр сказал, что на решение Латвии могла повлиять совокупность факторов - как упорные усилия Литвы, так и нынешний политический кризис в Беларуси.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что Латвия прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, если будет запущена БелАЭС.