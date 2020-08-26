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После решения правительства Латвии о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси из-за запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что это позитивное решение, важное как для реализации принятого в Литве закона "против БелАЭС", так и для проекта по синхронизации электросетей.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

Всё же страны должны будут продолжать переговоры о торговле электроэнергией с третьими странами, сказал Линас Линкявичюс.

"Как известно, мы действительно долго вели переговоры о закупках электроэнергии у третьих стран, о методике и по другим вопросам, и здесь были определенные разногласия, поэтому я приветствую это логичное решение правительства Латвии", - в среду заявил BNS Л.Линкявичюс.

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По его словам, решение Латвии важно и для синхронизации электросетей с континентальной Европой.

Л. Линкявичюс также отметил, что это важное решение для подготовки десинхронизации с Востоком и синхронизации с Западом.

На вопрос, в каком случае электроэнергия с БелАЭС не попадет из России в Латвию и Литвы, Л. Линкявичюс заявил, что вопросы о торговле электроэнергией с третьими странами будут и дальше обсуждаться.

Министр сказал, что на решение Латвии могла повлиять совокупность факторов - как упорные усилия Литвы, так и нынешний политический кризис в Беларуси.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что Латвия прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, если будет запущена БелАЭС.

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