Всё же страны должны будут продолжать переговоры о торговле электроэнергией с третьими странами, сказал Линас Линкявичюс.
"Как известно, мы действительно долго вели переговоры о закупках электроэнергии у третьих стран, о методике и по другим вопросам, и здесь были определенные разногласия, поэтому я приветствую это логичное решение правительства Латвии", - в среду заявил BNS Л.Линкявичюс.
По его словам, решение Латвии важно и для синхронизации электросетей с континентальной Европой.
Л. Линкявичюс также отметил, что это важное решение для подготовки десинхронизации с Востоком и синхронизации с Западом.
На вопрос, в каком случае электроэнергия с БелАЭС не попадет из России в Латвию и Литвы, Л. Линкявичюс заявил, что вопросы о торговле электроэнергией с третьими странами будут и дальше обсуждаться.
Министр сказал, что на решение Латвии могла повлиять совокупность факторов - как упорные усилия Литвы, так и нынешний политический кризис в Беларуси.
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что Латвия прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, если будет запущена БелАЭС.
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