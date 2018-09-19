Министр отмечает, что честная оценка истории поможет предотвратить враждебную пропаганду, которая очерняет память борцов за свободу Литвы. Мемориальная доска Й. Норейке как участнику сопротивления советской оккупации установлена на стене Библиотеки Академии наук Литвы.

"Мы не должны помогать пропагандистам. Мы должны реагировать принципиально, поскольку обнаружены неоспоримые факты ненадлежащего поведения отдельных людей и их сотрудничества с нацистами", - заявил министр BNS в среду.

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"Пример Й. Норейки как раз из таких. Его жизнь была разной, при этом он сидел и в концлагере, боролся за Литву. Но также перед глазами у меня есть копии документов, которые свидетельствуют о его сотрудничества с нацистами в формировании еврейских гетто и присвоении еврейского имущества", - сказал Л. Ликнявичюс.

"Мэрия, Академия наук, Библиотека им. Врублевских не должны перекладывать ответственность на плечи друг друга, а предпринять меры, чтобы этих табличек там не осталось. Здесь мы должны не колебаться", - отметил глава МИД.

Еврейская община и некоторые интеллектуалы уже не первый год призывают снять мемориальную доску Й. Норейке со здания библиотеки им. Врублевских Академии наук в центре Вильнюса. Они утверждают, что такой памятный знак почета является более чем спорным, поскольку Й. Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписал документы об учреждении еврейского гетто и распоряжения по еврейскому имуществу.

Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию. Й. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год был расстрелян советскими властями.

По словам Л. Линкявичюса, пока Литва оставляет этот вопрос не решенным, этим пользуется пропаганда, ложно обвиняя все литовское партизанское движение в сотрудничестве с нацистами.

"Конкретные лица, которые участвовали в преступлениях, должны получить должную оценку. Если мы это не делаем, то способствуем этой пропагандистской машине, которая хочет очернить всех", - отметил глава МИД.

Ранее Еврейская община Литвы призвала снять памятную доску до 23 сентября, даты 75-ой годовщины ликвидации Вильнюсского гетто. 23 сентября в Литве - День памяти жертв геноцида евреев Литвы.