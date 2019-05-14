Глава МИД Литвы призывает обсудить отдельные избирательные округа для зарубежных литовцев

По данным МИД, на выборах президента и двух референдумах за рубежом проголосовало 42,5 тыс. граждан Литвы - вполне вероятно, что эта цифра будет расти, потому что еще несколько дней будут поступать бюллетени голосовавших по почте. Для голосования за рубежом регистрировалось в общей сложности 61 тыс. избирателей или втрое больше, чем на выборах в сейм в 2016 году.
"Такое активное голосование за рубежом дает основание незамедлительно начать дискуссию о (создании) одного или двух отдельных участков для проживающих за рубежом литовцев на выборах в сейм", - сказал для пресс-релиза Л. Линкявичюс.
Министр посетовал, что хотя референдум о двойном гражданстве состоялся, голосов для изменения 12-ой статьи Конституции не хватило.
По словам министра, "четко выраженная воля народа - важный сигнал, что нам следует сплотиться и еще интенсивнее искать пути, чтобы получившие гражданство стран, соответствующих трансатлантическим и евроинтеграционным критериям, могли сохранить и литовское гражданство".
"Возможно, нам уже сейчас следует начать подготовку к повторному референдуму по этому вопросу, который может быть проведен вместе со следующими президентскими выборами в 2024 году", - сказал Л. Линкявичюс.
Голосовавшие в диппредставительствах граждане отдали свои голоса преимущественно за Ингриду Шимоните - за нее проголосовал 51% всех пришедших к урнам избирателей. За Гитанаса Науседу проголосовало более 29%, за Саулюса Сквярнялиса - более 7% имеющих право голоса избирателей. В понедельник после обеда еще не были подсчитаны голоса с трех зарубежных участков для голосования.
Второй тур президентских выборов состоится 26 мая.
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