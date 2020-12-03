Глава МИД Литвы призывает коллег по НАТО уделять больше внимания Украине, Грузии

Как информировал МИД, в среду Л. Линкявичюс изложил эту позицию от имени Литвы, Латвии, Словакии и Чехии на удаленной встрече глав МИД стран НАТО, посвященной проблемам региона Черного моря и Китая.

По данными министерства, глава литовской дипломатии представил инициативу Литвы. поддержанную 13-ью странами-единомышленницами, в котором содержится призыв сохранять должное внимание политике открытых дверей блока.

"Мы взяли на себя твердое обязательство помочь Украине и Грузии на пути интеграции в общее евроатлантическое пространство. Мы хотим побудить к поиску решений, которые бы укрепляли безопасность не только наших партнеров, но и нашу собственную", – сказал Л. Линкявичюс.

В этой дискуссии также принимали участие министры иностранных дел Украины и Грузии.

Для обсуждения вызовов, возникающих со стороны Китая, были приглашены партнеры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Швеция, Финляндия, главный уполномоченный ЕС по внешним сношениям Жозеп Боррель.

В связи с пандемией коронавируса встреча глав МИД стран НАТО уже во второй раз в этом году проводится удаленным способом.