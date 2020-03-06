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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает коллег из других стран Европейского Союза в мае не ехать в Москву на парад, посвященный окончанию Второй мировой войны, поскольку, таким образом, по мнению министра, Россия стремится отметить победы нынешней "политики войны".
Linas Antanas Linkevičius
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Россия любит символы. Предстоящий в мае парад в Москве – не только торжества по случаю победы во Второй мировой войне. Этим также стремятся отметить победы осуществляемой сейчас Россией политики войны", – заявил министр в пресс-релизе, распространенном в пятницу.

По информации МИД, Л. Линкявичюс выразил эту позицию в четверг на состоявшейся в Загребе неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

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Он призвал коллег критически оценить планы официального визита в Москву, поскольку, по словам министра, Россия использует свои многочисленные контакты для создания впечатления обычного общения, и это ей удается.

На неформальной дискуссии министр подчеркнул, что в данный момент нет предпосылок для изменения политики ЕС в отношении России, поскольку сама Россия не меняет свою внешнюю политику, продолжает вмешиваться в дела соседних и других государств, а в последнее время ее поведение стало еще более агрессивным.

"Россия демонстрирует свою мощь не только в регионе, но и в мире. Запад не может полагаться на партнерство с Россией, поскольку она не участвует в разрешении конфликтов, а создает их. Мы говорим не только о Грузии и Украине, но и о Идлибе в Сирии, об эскалации в Ливии", – сказал Л. Линкявичюс.

Он также подчеркнул, что ЕС и далее должен основывать отношения с Россией на пяти принципах, о которых договорились в 2016 году, и которые еще раз были подтверждены государствами ЕС в 2018 году: требовать полной реализации Минского соглашения, укреплять отношения ЕС со странами Восточного партнерства, с государствами Центральной Азии, укреплять иммунитет ЕС по отношению к гибридным угрозам, а также стратегическую коммуникацию, энергетику и прочие сферы. Среди упомянутых принципов – и селективное вовлечение России в глобальные вызовы и там, где есть интерес ЕС, укрепление человеческих отношений с российской общественностью и поддержка гражданского общества РФ.

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