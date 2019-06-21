Во время протестов против выступления российского законодателя Сергея Гаврилова в парламенте Грузии ранены десятки людей – как активистов, так и правоохранителей.

"Мы можем понять возникшее возмущение, однако хотим призвать как власти, так и участников протеста придерживаться законов и Конституции, а также избегать насилия", – сказал BNS шеф литовской дипломатии.

Он отметил, что министерство наблюдает за ситуацией в Грузии и поддерживает связь с местным посольством.

"Насколько мы поняли, были призывы продолжать протесты, так что мы призываем делать это в рамках законов", - сказал Л. Линкявичюс.

Около 10 тысяч участников протеста собрались возле грузинского парламента в четверг после обеда, когда услышали выступление С. Гаврилова на ежегодном заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Столкновения начались ночью, полиция применила при разгоне штурмовавших парламент людей резиновые пули, слезоточивый газ, акустические пушки и водометы.

Выступление депутата Госдумы России в парламенте Грузии, которая занимает жесткую прозападную позицию, спровоцировала ярость в стране, которая в 2008 году была вовлечена в короткую войну с Россией из-за сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии. Международное сообщество считает их оккупированными территориями Грузии.

Когда ночью во время демонстрации было применено насилие, оппозиция призвала в пятницу вечером провести новый мирный митинг протеста.