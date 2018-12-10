

"Я убежден, что военные действия, недавно использованные против украинского флота, (...) являются нарушением международного права и не могут оставаться без последствий", – заявил журналистам Л. Линкявичюс, прибывший на встречу глава МИД стран ЕС.

"Я не говорю, что мы надеемся принять решение об этом сегодня, но санкции, связанные с этим инцидентом должны быть на столе", – добавил он.

По словам министра, санкции должны быть введены в отношении командования Черноморского флота РФ.

На минувшей неделе Литва внесла в национальный "черный список" 20 российских должностных лиц, которых считает ответственными за захват трех украинских военных судов. Л. Линкявичюс признал, что национальные санкции не являются эффективными.

Он также заявил, что на Россию не производят впечатление "наши заявления об озабоченности, о глубокой озабоченности, либо об очень глубокой озабоченности".

"Это на самом деле превращается в риторику без реакции", – сказал министр.

В прошлом месяце Россия в Керченском проливе задержала три корабля ВМФ Украины и их экипажи. Кроме того, Киев обвинил российскую сторону в ограничении судоходства в проливе, который соединяет Азовское и Черное моря.

Украинцы заявляют, что захватом судов Россия начала новый этап агрессии. Москва же парирует, что украинские суда незаконно зашли в ее территориальные воды.