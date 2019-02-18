"Страна искусственно дестабилизируется, несет экономические убытки, нарастает угроза возобновления военного конфликта. Министр Л. Линкявичюс призвал обратить внимание на то, что и в таких сложных условиях процесс реформ в Украине продолжается, а также призвал увеличить предоставление целевой помощи испытавшим влияние России регионам Азовского моря", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщается, такой призыв Л. Линкявичюс сформулировал во время проходившего в Брюсселе заседания министров ИД стран-членов ЕС.

В ноябре прошлого года Россия возле Керченского пролива обстреляла и переняла три украинских корабля, которые пытались пройти из Черного моря в украинский порт Мариуполь в Азовском море, она также арестовала экипажи кораблей.

Киев обвиняет Россию в препятствовании экономическому судоходству на юге Украины, чтобы таким образом дестабилизировать экономику этой страны.

МИД Литвы указал, что Россия продолжает игнорировать Минские соглашения, осуществляет агрессию на Востоке Украины и в Черном море, блокирует свободную навигацию в Азовском море, применяет и вводит новые экономические санкции.

"Необходим действенный, пропорциональный и политически ответственный ответ ЕС на российскую агрессию в Украине/Керченском проливе - задержанные моряки еще находятся в плену, не обеспечено беспрепятственное судоходство через Керченский против и в Азовском море", - приведены в пресс-релизе слова Л. Линкявичюса.

"Мы не можем мириться со стремлением России присвоить Азовское море, нам следует требовать выполнения международных конвенций о свободном судоходстве. Мы ценим достигнутое ЕС политическое соглашение о расширении индивидуальных санкций в отношении российских должностных лиц, связанных с событиями в Черном море", - добавил он.

Министр также призвал ЕС конкретными средствами закрепить положения о непризнании аннексии Крыма.

Россия аннексировала этот полуостров в марте 2014 года. Спустя несколько месяцев на Восточной Украине начался конфликт между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и ВСУ.

Министры ИД стран ЕС также приветствовали прогресс Украины в проведении реформ.