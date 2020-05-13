Министр сказал BNS, что изложил свою позицию во время телефонной беседы с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.
"Я подчеркнул, что мы уважаем "политику одного Китая" и не подвергаем ее сомнению, но в практическом экспертном смысле было бы полезно участие Тайваня в качестве наблюдателя, и мы надеемся, что Китай мог бы с этим согласиться, потому что мы знаем, что нужно единое мнение стран ", - сказал BNS Л. Линкявичюс.
Ассамблея ВОЗ состоится в начале следующей недели, она будет преимущественно посвящена вопросам борьбы с коронавирусом.
Руководство ВОЗ говорит, что у него нет мандата пригласить Тайвань, так как в этом вопросе нет единого мнения стран.
Приглашение Тайваня твердо поддерживают США, но против этого решительно возражает Китай. Коммунистические власти Китая не отказываются от угроз силой получить контроль над островом, а поддержку Тайваню расценивает как вмешательство во внутренние дела Китая.
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