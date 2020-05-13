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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в среду призвал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пригласить Тайвань на международную ассамблею по вопросам пандемии коронавируса, которая состоится на следующей неделе.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Министр сказал BNS, что изложил свою позицию во время телефонной беседы с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.

"Я подчеркнул, что мы уважаем "политику одного Китая" и не подвергаем ее сомнению, но в практическом экспертном смысле было бы полезно участие Тайваня в качестве наблюдателя, и мы надеемся, что Китай мог бы с этим согласиться, потому что мы знаем, что нужно единое мнение стран ", - сказал BNS Л. Линкявичюс.

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Ассамблея ВОЗ состоится в начале следующей недели, она будет преимущественно посвящена вопросам борьбы с коронавирусом.

Руководство ВОЗ говорит, что у него нет мандата пригласить Тайвань, так как в этом вопросе нет единого мнения стран.

Приглашение Тайваня твердо поддерживают США, но против этого решительно возражает Китай. Коммунистические власти Китая не отказываются от угроз силой получить контроль над островом, а поддержку Тайваню расценивает как вмешательство во внутренние дела Китая.

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