Л. Линкявичюс "призвал Германию принять во внимание происходящие на Украине институциональные изменения при обсуждении сроков погашения ее задолженности, добиваться выполнения конкретных обязательств России относительно транзита ее газа через Украину после ввода в эксплуатацию газопровода NordStream2 ("Северный поток 2") и освобождения находящихся в тюрьме украинских моряков", - сообщил МИД Литвы.

Встреча глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии, Эстонии и Германии состоялась во вторник в Гамбурге.

На ней Л. Линкявичюс "поблагодарил Германию за ее военное участие в обеспечении блоком НАТО безопасности Балтийских стран, подчеркнул необходимость укрепления мощности НАТО по сдерживанию и обороне, сотрудничество Евросоюза (ЕС) и НАТО в области безопасности", - говорится в пресс-релизе МИД.

Говоря о программе ЕС "Восточное партнерство", министр выразил надежду, что до саммита этого формата во время председательства Германии в Совете ЕС в 2020 году удастся достичь более глубокой интеграции восточных партнеров в ЕС.

Встреча министров ИД стран Балтии и Германии в формате "3+1" проходят ежегодно уже 25 лет. В прошлом году такая встреча состоялась в Паланге.