На встрече глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Германии министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал учитывать экономические и политические интересы Украины.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Л. Линкявичюс "призвал Германию принять во внимание происходящие на Украине институциональные изменения при обсуждении сроков погашения ее задолженности, добиваться выполнения конкретных обязательств России относительно транзита ее газа через Украину после ввода в эксплуатацию газопровода NordStream2 ("Северный поток 2") и освобождения находящихся в тюрьме украинских моряков", - сообщил МИД Литвы.

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Встреча глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии, Эстонии и Германии состоялась во вторник в Гамбурге.

На ней Л. Линкявичюс "поблагодарил Германию за ее военное участие в обеспечении блоком НАТО безопасности Балтийских стран, подчеркнул необходимость укрепления мощности НАТО по сдерживанию и обороне, сотрудничество Евросоюза (ЕС) и НАТО в области безопасности", - говорится в пресс-релизе МИД.

Говоря о программе ЕС "Восточное партнерство", министр выразил надежду, что до саммита этого формата во время председательства Германии в Совете ЕС в 2020 году удастся достичь более глубокой интеграции восточных партнеров в ЕС.

Встреча министров ИД стран Балтии и Германии в формате "3+1" проходят ежегодно уже 25 лет. В прошлом году такая встреча состоялась в Паланге.

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