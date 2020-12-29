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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призывает Еврокомиссию (ЕК) вносить предложения о координированном и едином ответе всего Евросоюза на политически мотивированные запросы о розыске и экстрадиции из третьих стран.
Глава МИД Литвы призвал ЕК согласованно реагировать на политически мотивированные запросы о розыске и экстрадиции
© DELFI / Andrius Ufartas

"Необходим общеевропейский ответ, чтобы мы могли защитить наших граждан и не допустить использования систем Интерпола в политически мотивированных целях", - заявил министр во вторник после беседы с вице-председателем Еврокомиссии Верой Йоуровой.

В беседе Г. Ландсбергис обратил внимание на действия России против судей из Литвы, работавших по делу о событиях 13 января.

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Как сообщает министерство, с одобрения вице-председателя достигнута договоренность о согласовании действий по решению этого вопроса.

Министр иностранных дел во время беседы также поприветствовал предложенный Комиссией План мер по развитию демократии в Европе, который имеет особую важность в борьбе с дезинформацией, в усилении устойчивости выборов к воздействию внешних сил и обеспечению их прозрачности.

Он также отметил необходимость конкретных действий для реализации данного плана.

В середине декабря СК России сообщил, что судьям Вильнюсского окружного суда Виргинии Пакальнике-Тамошюнайте, Артурасу Шумскасу и Айноре Корнелии Мацявичене заочно были предъявлены обвинения в вынесении якобы заведомо незаконного приговора в отношении граждан России.

"Также были предприняты необходимые меры для объявления обвиняемых в международный розыск", - сообщил тогда комитет.

Эти судьи в марте прошлого года признали бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова и еще 60 бывших советских сотрудников вооруженных сил виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

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