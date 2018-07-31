Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал санкции Евросоюза, примененные в отношении шести компаний, которые участвовали в строительстве моста из основной части России в аннексированный ею Крымский полуостров.
Linas Linkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Важно содержательно продолжать реализацию политики непризнания аннексии Крыма. Это надлежащий ход в надлежащее время и в надлежащем направлении", - отметил Л. Линкявичюс в Твиттере.

ЕС заявил, что за роль в строительстве моста через Керченский пролив, который в мае месяце официально открыл президент Российской Федерации Владимир Путин, будут арестовано имущество шести компаний и организаций в странах блока.

Две из шести компаний и организаций, в отношении которых объявлены санкции, контролируются бизнесменом Аркадием Ротенбергом - близким союзником Владимира Путина.

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