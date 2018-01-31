Глава литовского дипломатического ведомства говорит, что этот список следует расценивать как ответ Вашингтона на действия Москвы в международном пространстве.

"Это можно назвать предупредительным списком или "списком позора". Все это следует связывать с деятельностью России в международном пространстве", - сказал министр во вторник BNS.

"Это не санкции, но как к предупреждению к нему (к списку - ред.) следует относиться со всей серьезностью", - добавил он.

В обнародованном администрацией США в понедельник вечером списке оказалось 114 российских политиков и 96 названных олигархами предпринимателей, которые поддерживают тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Так выполняется требование Конгресса США наказать Москву за вмешательство в состоявшиеся в позапрошлом году выборы.

В списке политиков - вся указанная на сайте Кремля президентская администрация и кабинет министров, а список олигархов полностью соответствует составленному журналом Forbes перечню российских миллиардеров.

В списке нет президента РФ В. Путина, в отношении многих лиц из списка санкции не применяются - США ограничились обнародованием.

По словам Л. Линкявичюса, это означает, что Вашингтон будет пристально наблюдать за поведением россиян из списка и может ввести в их отношении санкции позже.