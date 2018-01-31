Глава литовского дипломатического ведомства говорит, что этот список следует расценивать как ответ Вашингтона на действия Москвы в международном пространстве.
"Это можно назвать предупредительным списком или "списком позора". Все это следует связывать с деятельностью России в международном пространстве", - сказал министр во вторник BNS.
"Это не санкции, но как к предупреждению к нему (к списку - ред.) следует относиться со всей серьезностью", - добавил он.
В обнародованном администрацией США в понедельник вечером списке оказалось 114 российских политиков и 96 названных олигархами предпринимателей, которые поддерживают тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Так выполняется требование Конгресса США наказать Москву за вмешательство в состоявшиеся в позапрошлом году выборы.
В списке политиков - вся указанная на сайте Кремля президентская администрация и кабинет министров, а список олигархов полностью соответствует составленному журналом Forbes перечню российских миллиардеров.
В списке нет президента РФ В. Путина, в отношении многих лиц из списка санкции не применяются - США ограничились обнародованием.
По словам Л. Линкявичюса, это означает, что Вашингтон будет пристально наблюдать за поведением россиян из списка и может ввести в их отношении санкции позже.
Правительство одобрило документы завершения демаркации границы с Россией
В среду литовское правительство одобрило подписанные...
Глава Cейма надеется, что партии подпишут соглашение о финансировании обороны (6)
Несмотря на то, что литовская оппозиция не может...
В Литве будет создана закрытая государственная сеть связи (9)
Возглавляемая премьер-министром Литвы Комиссия по...
Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (218)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Премьер в Грузии: Литва не признает аннексию Абхазии и Южной Осетии (35)
Во вторник во время поездки на административную линию,...
TOP новостей
Обвиненный в сексуальном использовании профессор заявляет о своей невиновности (8)
Преподаватель Вильнюсской художественной академии...
Прогноз цен: сколько будем платить за хлеб и сливочное масло (17)
В конце первого месяца 2018 года цены на продукты в Литве...
Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (218)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...
Узница Каунасского гетто и Штуттгофа: в лагере сначала остригли и заставили мыться (21)
После войны узницу Каунасского гетто и Штуттгофа...
Жуткие подробности ДТП с участием BMW: шансов на спасение не было (10)
"Может , кто знает, кто дешево отключает лампочки? Нужно...